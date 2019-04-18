"Тоттенхэм" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, несмотря на поражение от "Манчестер Сити"

18 апреля 2019 01:14 (UTC+04:00)

Лондонский "Тоттенхэм" на выезде проиграл "Манчестер Сити" со счетом 3:4 в ответном матче четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов, но смог выйти в следующую стадию турнира благодаря большему количеству голов в гостях. Первая встреча в Лондоне завершилась победой хозяев - 1:0.

В составе "Тоттенхэма" мячи забили Сон Хын Мин (7-я и 10-я минуты) и Фернандо Льоренте (73). У "Манчестер Сити" отличились Рахим Стерлинг (4, 21), Бернарду Силва (11) и Серхио Агуэро (59).

Команды в этом матче поставили рекорд, забив пять мячей быстрее всех в истории Лиги чемпионов, для этого им понадобилась 21 минута. Предыдущее достижение было установлено во встрече между дортмундской "Боруссией" и польской "Легии" (8:4) в 2016 году. Тогда командам потребовались 24 минуты.

"Тоттенхэм" впервые в своей истории вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Кроме этого, клуб дважды побеждал в Кубке УЕФА и один раз - в Кубке обладателей кубков.

В полуфинале "Тоттенхэм" встретится с голландским "Аяксом", выбившим из розыгрыша турнира итальянский "Ювентус" (1:1, 2:1). Первый матч пройдет 30 апреля в Лондоне, второй - 7 мая в Амстердаме.

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