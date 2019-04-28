"Бавария" потеряла очки в матче чемпионата Германии с "Нюрнбергом"

28 апреля 2019 22:24 (UTC+04:00)

"Бавария" на выезде сыграла вничью с "Нюрнбергом" в матче 31-го тура чемпионата Германии по футболу, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Воскресная встреча, прошедшая в Нюрнберге, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев поля гол забил Матеус Перейра (48-я минута), Тим Лайбольд на последней минуте не реализовал пенальти. У гостей отличился Серж Гнабри (75).

"Бавария", имея в активе 71 очко, продолжает лидировать в чемпионате Германии, дортмундская "Боруссия" отстает от мюнхенского клуба на 2 балла. "Нюрнберг" (19) занимает 17-е место и находится в зоне вылета во вторую бундеслигу.

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