"Ливерпуль" разгромил "Барселону" и второй раз подряд вышел в финал Лиги чемпионов (ВИДЕО)

8 мая 2019 01:09 (UTC+04:00)

Английский "Ливерпуль" дома со счетом 4:0 обыграл "Барселону" во втором матче полуфинала Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась победой испанской команды - 3:0, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

У "Ливерпуля" дублями отметились Джорджиньо Вейналдум (54-я и 56-я минута) и Дивок Ориги (7, 79).

Вейналдум вышел на замену во втором тайме вместо Эндрю Робертсона и стал вторым голландским игроком в истории, который сумел забить больше одного мяча в полуфинале Лиги чемпионов. Первым был Филипп Коку, отметившийся двумя голами в составе ПСВ во встрече против итальянского "Милана" в 2005 году. Ориги забил свои первые мячи в Лиге чемпионов и стал 50-м игроком "Ливерпуля", отличавшимся в рамках турнира. Нападающий стал третьим в истории бельгийским футболистом, отметившимся голом в полуфинале Лиги чемпионов, ранее это удавалось Филиппу Леонару ("Монако") в 1998 году и Радже Наингголану ("Рома") в 2018 году.

"Ливерпуль" в девятый раз в истории вышел в финал турнира и занимает четвертое место по этому показателю вместе с итальянским "Ювентусом". Чаще всех в решающем матче играл мадридский "Реал" (16), на втором месте - итальянский "Милан (11), на третьем - немецкая "Бавария (10). Подопечные Юргена Клоппа также второй раз подряд будут участвовать в финале. В прошлом году команда проиграла "Реалу" (1:3).

Всего на счету английского клуба пять побед в турнире. Столько же в своем активе имеют "Бавария" и "Барселона". Больше всех выигрывал Лигу чемпионов "Реал" (13), далее идет "Милан" (7).

В финале "Ливерпуль" сыграет с победителем противостояния между голландским "Аяксом" и английским "Тоттенхэмом". Первый матч завершился гостевой победой голландцев со счетом 1:0. Финал Лиги чемпионов пройдет в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано" 1 июня.

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