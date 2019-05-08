«МЮ» потребует у «Реала» 160 млн фунтов за Погба

8 мая 2019 07:24 (UTC+04:00)

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба по-прежнему хочет перейти в «Реал», передает Trend со ссылкой на Sports.ru.

По данным The Telegraph, футболист готов оказать некоторое давление на «Манчестер Юнайтед», чтобы трансфер состоялся. Желание Погба перейти в «Реал» усилил факт непопадания «МЮ» в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Впрочем, «МЮ» не готов отпускать Погба дешево. Клуб намерен выслушивать предложения только в размере около 160 миллионов фунтов. Мадридцы, скорее всего, не смогут позволить себе заплатить такие деньги, учитывая, что они пытаются также подписать полузащитника «Челси» Эдена Азара.

Мино Райола, агент Погба, провел переговоры с «Реалом» и может по окончании сезона сообщить «Манчестер Юнайтед», что испанский клуб готов предложить 100 миллионов фунтов. Такой размер компенсации незначительно превышает ту сумму, которую «МЮ» потратил на покупку игрока у «Ювентуса» в 2016 году (89 млн фунтов)

Вице-президент «МЮ» Эд Вудворд предпочел бы не продавать Погба. Однако у главного тренера «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннара Сульшера и его штаба могут возникнуть опасения по части того, чтобы удерживать в команде футболиста, который настроен уйти.

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