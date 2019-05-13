Сборная Азербайджана в первый же день завоевала девять медалей (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В первый же день Гран-при по парадзюдо İBSA Judo Gran-Prix Baku 2019, который впервые проходит в Баку 13-14 мая, наши паралимпийцы завоевали сразу девять медалей, сообщили Trend Life в пресс-службе Национального параолимпийского комитете Азербайджана.

Три золотые, три серебряные и три бронзовые! Первым успехом стала победа Вугара Ширинли в весовой категории 60 кг, который в финале победил румына Флорина Александру Бологана. Третье место занял Олжас Оразалюли из Казахстана. Второе золото принесла Шахана Гаджиева в весовой категории 48 кг, которая победила китаянку Ли Лигингу. Бронза досталась Лобар Хурремовой из Узбекистана. Третье золото завоевала Севда Велиева в весовой категории 57 кг, которая победила соотечественницу, паралимпийскую чемпионку Афаг Султанову.

Серебряные медали в копилку сборной принесли Байрам Мустафаев (66 кг) и Гусейн Рагимли (81кг), бронзовые – Намиг Асланлы, Бести Джафарова и Рамиль Гасымов.

Соревнования проходят под девизом "Торжество духа" с участием 231 парадзюдоиста (163 мужчин и 68 женщин) из 36 стран. Участникам Гран-при представлена возможность завоевать лицензионные очки на Летние паралимпийские игры в Токио 2020 года. Вход на Гран-при в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева - свободный будут. Победитель получит приз в 1000 долларов США, обладатель второго места – 500, третьего – 300. Более подробно на официальном сайте BakuGP.paralympic.az.

Организационная поддержка İBSA Judo Gran-Prix Baku 2019: Международная спортивная ассоциация с нарушением зрения (IBSA), Международная федерация дзюдо (IJF), Национальный Олимпийский Комитет (НОК), Федерация дзюдо Азербайджана (AJF), Министерство молодежи и спорта Азербайджана и Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Партнеры: SOCAR, BP, Toyota, Bakcell, Coca-Cola, Şəms Group, Азербайджанская государственная академия физической культуры и спорта, Бакинское транспортное агентство.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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