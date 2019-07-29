Паралимпийцы Азербайджана сильнейшие в Европе (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сборная Азербайджана по парадзюдо стала сильнейшей в Европе, сообщили Trend Life в пресс-службе Национального паралимпийского комитета Азербайджана. Чемпионат прошел в RDS Stadium Genova города Генуя (Италия).

Победив команду Турции со счетом 5:1, наши спортсмены вышли в полуфинал соревнований, где сумели одержать победу над спортсменами из России со счетом 4:3. В финале азербайджанские парадзюдоисты встретились спортсменами сборной Международной спортивной ассоциации слепых (IBSA), и, одержав сокрушительную победу со счетом 6:0, стали чемпионами Европы. Третье место заняли команды России и Грузии.

В составе сборной Азербайджана выступили Ильхам Закиев (+100 кг), Гусейн Рагимли (-81 кг), Байрам Мустафаев (-66 кг), Дурсадаф Керимова (+70 кг), Ханым Гусейнова (-63 кг) и Сабина Абдуллаева (-52 кг).

Медали азербайджанской команде вручил президент Национального паралимпийского комитета Азербайджана Ильгар Рагимов. НПКА благодарит Федерацию дзюдо Азербайджана за оказанную поддержку в участии в чемпионате Европы.

(Автор: Вугар Иманов)

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