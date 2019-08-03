"Реал" может предложить ПСЖ нескольких футболистов за Неймара

Испанский футбольный клуб "Реал" может включить в сделку по бразильскому нападающему французского "Пари Сен-Жермен" Неймару нескольких футболистов команды, среди которых значится обладатель Золотого мяча 2018 года - хорватский полузащитник Лука Модрич. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на итальянский телеканал Sky Sport, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации источника, многие из тех игроков, кто может быть включен в сделку по Неймару, не хотят переходить в ПСЖ. Французский клуб намерен осуществить трансфер бразильца до 10 августа. Ранее сообщалось, что Неймар отказывается играть за ПСЖ и ждет предложение о переходе от своей бывшей команды - испанской "Барселоны".

Бразилец перешел в ПСЖ из "Барселоны" летом 2017 года за рекордные €222 млн. Контракт нападающего с французской командой истекает летом 2022 года. В составе парижан бразилец провел 58 встреч во всех турнирах, отметившись 51 голом и 29 результативными передачами. Он дважды становился чемпионом Франции (2018, 2019), завоевал Кубок Франции (2018), Кубок лиги (2018) и Суперкубок Франции (2018).

Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год, провел 186 встреч, забив в них 105 мячей и сделав 76 голевых передач. Он дважды стал чемпионом Испании (2015, 2016), трижды выиграл Кубок Испании (2015, 2016, 2017), по одному разу - Лигу чемпионов (2015), Суперкубок УЕФА (2015) и Суперкубок Испании (2013), а также клубный чемпионат мира (2015).

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