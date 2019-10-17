Азербайджанские звезды поддерживают футбол и отправляют Айхана в "Валенсию" (ФОТО/ВИДЕО)

17 октября 2019 13:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел товарищеский матч между звездами и юными спортсменами Baku Sporting Football Club, направленный на поддержку развития детско-юношеского футбола в стране, сообщает Trend Life.

Игра между Stars и U-17 завершилась боевой ничьей со счетом 4:4. В составе звезд были экс-игрок национальной сборной Вугар Надиров, заслуженный артист Салим Аббасов, актеры Ислам Мехралиев и Эльджан Расулов, исполнитель мугама Эльданиз Мамедов, продюсер Вугар Шафиев и другие, которым были преподнесены памятные футболки с их именами.

В рамках акции звезды также приняли участие в презентации лиги Baku Sporting Football Club для U10 и U12, пожелав удачи в футбольных баталиях. Интересно, что звезды представили футбольный гимн, который сами написали, а в хоровой части приняли участие юные футболисты. Музыка – Салим Аббасов, слова – Эльджан Расулов и Ислам Мехралиев, аранжировка и бек-вокал - Анар Аббасов, а также Айдын Яхъяев (зурна, балабан), Хаял Аббасов (давул), Вугар Мовлан (саксафон) и Сулейман Акберов (труба). Также состоялись проводы воспитанника клуба Айхана Джафарзаде в один из сильнейших испанских клубов "Валенсию". Юному футболисту пожелали успехов и побед на футбольном поле.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Азербайджанские звезды поддерживают футбол и отправляют Айхана в "Валенсию" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Азербайджанские звезды поддерживают футбол и отправляют Айхана в "Валенсию" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Азербайджанские звезды поддерживают футбол и отправляют Айхана в "Валенсию" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Азербайджанские звезды поддерживают футбол и отправляют Айхана в "Валенсию" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Азербайджанские звезды поддерживают футбол и отправляют Айхана в "Валенсию" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Азербайджанские звезды поддерживают футбол и отправляют Айхана в "Валенсию" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Азербайджанские звезды поддерживают футбол и отправляют Айхана в "Валенсию" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Азербайджанские звезды поддерживают футбол и отправляют Айхана в "Валенсию" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Азербайджанские звезды поддерживают футбол и отправляют Айхана в "Валенсию" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Азербайджанские звезды поддерживают футбол и отправляют Айхана в "Валенсию" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Азербайджанские звезды поддерживают футбол и отправляют Айхана в "Валенсию" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Азербайджанские звезды поддерживают футбол и отправляют Айхана в "Валенсию" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Азербайджанские звезды поддерживают футбол и отправляют Айхана в "Валенсию" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Азербайджанские звезды поддерживают футбол и отправляют Айхана в "Валенсию" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Азербайджанские звезды поддерживают футбол и отправляют Айхана в "Валенсию" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Азербайджанские звезды поддерживают футбол и отправляют Айхана в "Валенсию" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Азербайджанские звезды поддерживают футбол и отправляют Айхана в "Валенсию" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Азербайджанские звезды поддерживают футбол и отправляют Айхана в "Валенсию" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Азербайджанские звезды поддерживают футбол и отправляют Айхана в "Валенсию" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Азербайджанские звезды поддерживают футбол и отправляют Айхана в "Валенсию" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Азербайджанские звезды поддерживают футбол и отправляют Айхана в "Валенсию" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Азербайджанские звезды поддерживают футбол и отправляют Айхана в "Валенсию" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Азербайджанские звезды поддерживают футбол и отправляют Айхана в "Валенсию" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Азербайджанские звезды поддерживают футбол и отправляют Айхана в "Валенсию" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Азербайджанские звезды поддерживают футбол и отправляют Айхана в "Валенсию" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Азербайджанские звезды поддерживают футбол и отправляют Айхана в "Валенсию" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Азербайджанские звезды поддерживают футбол и отправляют Айхана в "Валенсию" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Азербайджанские звезды поддерживают футбол и отправляют Айхана в "Валенсию" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Азербайджанские звезды поддерживают футбол и отправляют Айхана в "Валенсию" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Азербайджанские звезды поддерживают футбол и отправляют Айхана в "Валенсию" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Азербайджанские звезды поддерживают футбол и отправляют Айхана в "Валенсию" (ФОТО/ВИДЕО)
  • Азербайджанские звезды поддерживают футбол и отправляют Айхана в "Валенсию" (ФОТО/ВИДЕО)
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