Чемпионат Азербайджана по бочче - солнечные дети и танцы на колясках (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском дворце спорта прошел шестой чемпионат бочче Seni Cup, организованный Национальным паралимпийским комитетом Азербайджана, Федерацией бочче и компанией "Seni", сообщили Trend Life в пресс-службе НПКА.

На открытии прозвучал гимн Азербайджана. Президент НПКА Ильгар Рагимов, вице-президент Федерации бочче Азербайджана Вугар Аскеров и координатор по Центральной Азии и Кавказа компании "Seni" Михаил Копач приветствовали участников и пожелали всем успехов, отметив важность проекта для интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в общество и занятия спортом. Было подчеркнуто, что вид спорта бочче в Азербайджане создан по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой и с каждым днем развивается. Соревнования по бочче проводятся в стране с 2013 года среди самых тяжелых категорий – дети с ДЦП, мускульная дистрофия, черепно-мозговая травма, заболевания опорно - двигательного аппарата и т.д. С 1984 года этот вид спорта включен в программу Паралимпийских игр, развивается в пятидесяти странах мира. В 2018 году была создана Федерация бочче Азербайджана. Наша национальная команда по этому виду спорта уже добилась первых побед в международных соревнованиях.

Гостям была представлена театрализованная композиция "Дружба народов" группы "Солнечные дети", созданной при Центре реабилитации людей с синдромом Дауна общественного объединения "Во имя будущего здорового поколения", а также танцы на колясках Вюсаля Керимова и Фарида Мехтиева.

В соревновании приняли участие более шестидесяти паралимпийцев, по результатам которой создана национальная сборная.

Бочче (итал. bocce) - вид спорта, которым занимаются только паралимпийцы, самой тяжелой степени инвалидности. Игра несколько похожа на керлинг. Паралимпийцы должны катить, кидать или толкать шар как можно ближе к цели. Изначально игра была изобретена для людей, страдающих от детского церебрального паралича, но со временем к нему присоединились люди с различными болезнями сенсорно-моторной функции. Специально размеченная площадка для игры в бочча имеет размеры 12,5 x 6 метров и со всех сторон окружена свободным пространством шириной два метра. Поверхность площадки плоская и ровная. В игре используются кожаные мячи двух цветов - красные и синие, диаметр - 27 сантиметров, вес - 275 граммов, а также один белый шар, называемый Джек болом.

(Автор: Вугар Иманов)

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