Чемпионат Азербайджана по бочче - солнечные дети и танцы на колясках (ФОТО)

13 декабря 2019 18:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском дворце спорта прошел шестой чемпионат бочче Seni Cup, организованный Национальным паралимпийским комитетом Азербайджана, Федерацией бочче и компанией "Seni", сообщили Trend Life в пресс-службе НПКА.

На открытии прозвучал гимн Азербайджана. Президент НПКА Ильгар Рагимов, вице-президент Федерации бочче Азербайджана Вугар Аскеров и координатор по Центральной Азии и Кавказа компании "Seni" Михаил Копач приветствовали участников и пожелали всем успехов, отметив важность проекта для интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в общество и занятия спортом. Было подчеркнуто, что вид спорта бочче в Азербайджане создан по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой и с каждым днем развивается. Соревнования по бочче проводятся в стране с 2013 года среди самых тяжелых категорий – дети с ДЦП, мускульная дистрофия, черепно-мозговая травма, заболевания опорно - двигательного аппарата и т.д. С 1984 года этот вид спорта включен в программу Паралимпийских игр, развивается в пятидесяти странах мира. В 2018 году была создана Федерация бочче Азербайджана. Наша национальная команда по этому виду спорта уже добилась первых побед в международных соревнованиях.

Гостям была представлена театрализованная композиция "Дружба народов" группы "Солнечные дети", созданной при Центре реабилитации людей с синдромом Дауна общественного объединения "Во имя будущего здорового поколения", а также танцы на колясках Вюсаля Керимова и Фарида Мехтиева.

В соревновании приняли участие более шестидесяти паралимпийцев, по результатам которой создана национальная сборная.

Бочче (итал. bocce) - вид спорта, которым занимаются только паралимпийцы, самой тяжелой степени инвалидности. Игра несколько похожа на керлинг. Паралимпийцы должны катить, кидать или толкать шар как можно ближе к цели. Изначально игра была изобретена для людей, страдающих от детского церебрального паралича, но со временем к нему присоединились люди с различными болезнями сенсорно-моторной функции. Специально размеченная площадка для игры в бочча имеет размеры 12,5 x 6 метров и со всех сторон окружена свободным пространством шириной два метра. Поверхность площадки плоская и ровная. В игре используются кожаные мячи двух цветов - красные и синие, диаметр - 27 сантиметров, вес - 275 граммов, а также один белый шар, называемый Джек болом.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Чемпионат Азербайджана по бочче - солнечные дети и танцы на колясках (ФОТО)
  • Чемпионат Азербайджана по бочче - солнечные дети и танцы на колясках (ФОТО)
  • Чемпионат Азербайджана по бочче - солнечные дети и танцы на колясках (ФОТО)
  • Чемпионат Азербайджана по бочче - солнечные дети и танцы на колясках (ФОТО)
  • Чемпионат Азербайджана по бочче - солнечные дети и танцы на колясках (ФОТО)
  • Чемпионат Азербайджана по бочче - солнечные дети и танцы на колясках (ФОТО)
  • Чемпионат Азербайджана по бочче - солнечные дети и танцы на колясках (ФОТО)
  • Чемпионат Азербайджана по бочче - солнечные дети и танцы на колясках (ФОТО)
  • Чемпионат Азербайджана по бочче - солнечные дети и танцы на колясках (ФОТО)
  • Чемпионат Азербайджана по бочче - солнечные дети и танцы на колясках (ФОТО)
  • Чемпионат Азербайджана по бочче - солнечные дети и танцы на колясках (ФОТО)
  • Чемпионат Азербайджана по бочче - солнечные дети и танцы на колясках (ФОТО)
  • Чемпионат Азербайджана по бочче - солнечные дети и танцы на колясках (ФОТО)
  • Чемпионат Азербайджана по бочче - солнечные дети и танцы на колясках (ФОТО)
  • Чемпионат Азербайджана по бочче - солнечные дети и танцы на колясках (ФОТО)
  • Чемпионат Азербайджана по бочче - солнечные дети и танцы на колясках (ФОТО)
  • Чемпионат Азербайджана по бочче - солнечные дети и танцы на колясках (ФОТО)
  • Чемпионат Азербайджана по бочче - солнечные дети и танцы на колясках (ФОТО)
  • Чемпионат Азербайджана по бочче - солнечные дети и танцы на колясках (ФОТО)
  • Чемпионат Азербайджана по бочче - солнечные дети и танцы на колясках (ФОТО)
  • Чемпионат Азербайджана по бочче - солнечные дети и танцы на колясках (ФОТО)
  • Чемпионат Азербайджана по бочче - солнечные дети и танцы на колясках (ФОТО)
  • Чемпионат Азербайджана по бочче - солнечные дети и танцы на колясках (ФОТО)
  • Чемпионат Азербайджана по бочче - солнечные дети и танцы на колясках (ФОТО)
  • Чемпионат Азербайджана по бочче - солнечные дети и танцы на колясках (ФОТО)
  • Чемпионат Азербайджана по бочче - солнечные дети и танцы на колясках (ФОТО)
  • Чемпионат Азербайджана по бочче - солнечные дети и танцы на колясках (ФОТО)
  • Чемпионат Азербайджана по бочче - солнечные дети и танцы на колясках (ФОТО)
  • Чемпионат Азербайджана по бочче - солнечные дети и танцы на колясках (ФОТО)
  • Чемпионат Азербайджана по бочче - солнечные дети и танцы на колясках (ФОТО)
  • Чемпионат Азербайджана по бочче - солнечные дети и танцы на колясках (ФОТО)
  • Чемпионат Азербайджана по бочче - солнечные дети и танцы на колясках (ФОТО)
  • Чемпионат Азербайджана по бочче - солнечные дети и танцы на колясках (ФОТО)
  • Чемпионат Азербайджана по бочче - солнечные дети и танцы на колясках (ФОТО)
  • Чемпионат Азербайджана по бочче - солнечные дети и танцы на колясках (ФОТО)
  • Чемпионат Азербайджана по бочче - солнечные дети и танцы на колясках (ФОТО)
  • Чемпионат Азербайджана по бочче - солнечные дети и танцы на колясках (ФОТО)
  • Чемпионат Азербайджана по бочче - солнечные дети и танцы на колясках (ФОТО)
  • Чемпионат Азербайджана по бочче - солнечные дети и танцы на колясках (ФОТО)
  • Чемпионат Азербайджана по бочче - солнечные дети и танцы на колясках (ФОТО)
  • Чемпионат Азербайджана по бочче - солнечные дети и танцы на колясках (ФОТО)
  • Чемпионат Азербайджана по бочче - солнечные дети и танцы на колясках (ФОТО)
  • Чемпионат Азербайджана по бочче - солнечные дети и танцы на колясках (ФОТО)
  • Чемпионат Азербайджана по бочче - солнечные дети и танцы на колясках (ФОТО)
  • Чемпионат Азербайджана по бочче - солнечные дети и танцы на колясках (ФОТО)
  • Чемпионат Азербайджана по бочче - солнечные дети и танцы на колясках (ФОТО)
  • Чемпионат Азербайджана по бочче - солнечные дети и танцы на колясках (ФОТО)
  • Чемпионат Азербайджана по бочче - солнечные дети и танцы на колясках (ФОТО)
Новости по теме
Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
Спорт 15 ноября 13:15
В Баку пройдет международный гала-вечер "Непобедимые" (ФОТО)
Спорт 7 ноября 11:04
Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
Спорт 21 октября 12:49
В Азербайджане инвалидов в колясках будут обучать айкидо (ФОТО)
Спорт 10 сентября 17:53
В НПКА прошла церемония награждения конкурса, посвященного Дню национальной прессы (ФОТО)
Социум 19 июля 17:06
Повесть о настоящем Человеке, или Сквозь тернии в небо с Кямалом Мамедовым (ФОТО)
Социум 11 июля 16:04
Лента новостей
Государственная пограничная служба Азербайджана отчиталась по итогам года
Общество 18:36
GOGC о достоинствах Южного газового коридора для Грузии (Эксклюзив)
Энергетика 18:18
Решение сената США о т.н «геноциде армян» лишено каких-либо юридических оснований - турецкий дипломат
Турция 18:06
В столице Узбекистане освоено $2,4 млрд в 2019 году
Бизнес 18:03
В Турции объединились две энергетические компании
Энергетика 18:00
В Азербайджане зарегистрировано свыше 300 кандидатов моложе 20 лет - Ассоциация
Политика 17:59
Спрос на ноты Центробанка Азербайджана многократно превысил предложение
Финансы 17:55
Нахчыванская компания увеличит производство сухофруктов
Бизнес 17:55
"ЛУКОЙЛ-Узбекистан" закупает калибровочный газ путем тендера
Тендеры 17:51