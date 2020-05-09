Бывший чемпион мира по боксу Мэйуэзер заявил, что не планирует возобновлять карьеру

Спорт 9 мая 2020 19:44 (UTC+04:00)
Бывший чемпион мира по боксу Мэйуэзер заявил, что не планирует возобновлять карьеру

Бывший чемпион мира по боксу американец Флойд Мэйуэзер не собирается возобновлять профессиональную карьеру. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, он заявил порталу Fight Hype.

Ранее появилось видео с боксерскими тренировками Мэйуэзера в спортзале. Спортсмен объявил о завершении карьеры в 2015 году после боя с американцем Андре Берто. После этого он провел один поединок по правилам бокса - в августе 2017 года против ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора, победив техническим нокаутом в 10-м раунде. В ноябре прошлого года Мэйуэзер заявлял о готовности возобновить карьеру в 2020 году.

"Это просто слухи. Я завершил карьеру, закончил с боксом, просто стараюсь поддерживать форму", - заявил Мэйуэзер.

42-летний Мэйуэзер имеет на своем счету 50 побед (27 нокаутом) и ни одного поражения в профессиональном боксе. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях и бронзовым призером Олимпийских игр - 1996.

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