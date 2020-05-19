Макгрегор порассуждал о бое-реванше с Мэйуэзером и упомянул Тайсона

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор в Twitter порассуждал о бое-реванше с боксером Флойдом Мэйуэзером и упомянул бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Майка Тайсона, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Макгрегор заявил, что пересмотрел бой с Мэйуэзером, и назвал его прекрасным. «Я забрал все ранние раунды, и даже в поздних, когда ноги уже не работали, я все равно его перебил», - посчитал он. Боец обратил внимание, что его похвалили легенды бокса, в том числе Тайсон. Он отметил, что с нетерпением ждет реванша.

Ранее Тайсон похвалил ирландца за дебютный боксерский поединок с Мэйуэзером. В ответ Макгрегор поблагодарил бывшего чемпиона мира за слова поддержки.