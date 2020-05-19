Макгрегор порассуждал о бое-реванше с Мэйуэзером и упомянул Тайсона
Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор в Twitter порассуждал о бое-реванше с боксером Флойдом Мэйуэзером и упомянул бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Майка Тайсона, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.
Макгрегор заявил, что пересмотрел бой с Мэйуэзером, и назвал его прекрасным. «Я забрал все ранние раунды, и даже в поздних, когда ноги уже не работали, я все равно его перебил», - посчитал он. Боец обратил внимание, что его похвалили легенды бокса, в том числе Тайсон. Он отметил, что с нетерпением ждет реванша.
Ранее Тайсон похвалил ирландца за дебютный боксерский поединок с Мэйуэзером. В ответ Макгрегор поблагодарил бывшего чемпиона мира за слова поддержки.
Лента новостей
Граждане пишут Президенту: Мы очень высоко оцениваем Вашу самоотверженность, проявленную во имя здоровья и благополучия народа
Пассажироперевозки между Баку и Нахчываном осуществляются только в необходимых случаях - Ибрагим Мамедов
Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом России Владимиром Путиным
В Азербайджане выявлено еще 113 случаев инфицирования коронавирусом, излечились 40, скончался один человек
Азербайджан оперативно реагирует на новые тренды, которые пока заметны не всем наблюдателям - российский эксперт
Одним из препятствий для страхования торговых объектов является несоблюдение правил противопожарной безопасности - Анар Халафов
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Молдова в двустороннем плане всегда ориентировались на активное взаимодействие