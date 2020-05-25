Рамос вспомнил о своей первой победе в Лиге чемпионов
Защитник сборной Испании и мадридского «Реала» Серхио Рамос вспомнил о своей первой победе в Лиге чемпионов, случившейся в 2014 году в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». Соответствующее фото футболист опубликовал в своем Instagram, передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru".
Рамос оформил гол на третьей добавленной минуте к основному времени матча против «Атлетико», который позволил «сливочным» перевести игру в дополнительное время, где команда Карло Анчелотти сумела разгромить соперника, забив три мяча.
«92:48. Прошло уже шесть лет с того момента, который изменил нашу историю. Я никогда не устану повторять это. Никогда не надоест это чувство», — написал защитник.
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