Звезды на колесах. Всемирный день велосипеда в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Сегодня, 3 июня, отмечается Всемирный день велосипеда (World Bicycle Day). Этот день был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в апреле 2018 года, был сделан призыв пропагандировать и продвигать использование велосипеда "в качестве одного из средств достижения устойчивого развития, укрепления образования, включая физическое воспитание, в интересах детей и молодежи, охраны здоровья, профилактики заболеваемости, обеспечения терпимости, взаимопонимания и уважения и содействия социальной интеграции и формированию культуры мира".

Велосипед – самый экологически чистый вид транспорта, который используется уже на протяжении 200 лет. За свою историю это колесное транспортное средство подверглось массе модификаций: "пережило" увеличение и уменьшение переднего колеса, становилось тандемом, адаптировалось для женщин-велосипедисток, детей и инвалидов… Кстати, производство велосипедов сыграло большую роль в создании технической базы для других видов транспорта, прежде всего мото- и автотранспорта. Сегодня велосипед используется как средство для перевозки людей и грузов, развлечения и досуга. И естественно, популярен как спортивное средство. Во многих странах велосипеды сейчас на пике популярности, а в некоторых государствах – это национальное средство передвижения.

В Азербайджане велоспорт также набирает популярность. Действует Федерация велосипедного спорта, построен современный велотрек в Баку, создаются велодорожки и соответствующая инфраструктура, в стране систематически проводятся различные международные и республиканские соревнования, благотворительные велопробеги, действуют различные клубы, в том числе для лиц с ограниченными физическими способностями. Одним из излюбленных мест велосипедистов является Бакинский бульвар.

Среди популярных личностей немало тех, кто увлечен велоспортом - олимпийский чемпион Эльнур Мамедли, заслуженный артист Заур Амирасланов, певец Фуад Мусаев, спортивный комментатор Пярвиз Мусаев, телеведущие Летафет Алекберова и Амид Гасангулиев, танцовщица Айдан Камилова, актер Гейбат Алиев, коммерческий директор Day.az Эльхан Махмудов и другие. Особо отметим велопутешественника Рамиля Зиядова, который с флагом Азербайджана на протяжении семи лет исколесил страны и континенты общей протяженностью около 100 тысяч километров!

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)