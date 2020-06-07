Глава UFC Уайт заявил, что не удивлен заявлением Макгрегора о завершении карьеры

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт не удивлен тому, что бывший чемпион организации в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, Уайт сообщил на пресс-конференции после турнира UFC 250.

В воскресенье 31-летний Макгрегор на своей странице в Twitter в очередной раз объявил о завершении карьеры.

"Такое уже у нас бывало и раньше, - сказал Уайт. - Ему не нужно драться, если он хочет отдохнуть и уйти".

Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 26 поединков в смешанных единоборствах, одержав 22 победы (19 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец завоевал в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, который одновременно завоевал два титула в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).