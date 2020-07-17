"Лидс" впервые за 16 лет сыграет в Английской премьер-лиге

Футбольный клуб "Лидс" досрочно обеспечил себе выход в высший дивизион чемпионата Англии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В пятницу "Хаддерсфилд" на своем поле со счетом 2:1 обыграл "Вест Бромвич" в матче 45-го тура второго дивизиона английского первенства. "Вест Бромвич" идет в турнирной таблице вторым, набрав за тур до конца 82 очка, третье место с 81 очком в 44 матчах занимает "Брентфорд". У "Лидса" в активе 87 очков, он стал недосягаем для "Вест Бромвича" и завоевал путевку в Английскую премьер-лигу.

Последний раз клуб выступал в высшей лиге в сезоне-2003/04. С 2007 по 2010 год "Лидс" выступал в третьем дивизионе английского первенства. Клуб трижды становился победителем национального первенства (1969, 1974 и 1992), также пять раз он занимал второе место в чемпионате.

"Лидс" один раз побеждал в Кубке Англии, при этом еще трижды играл в финале. Кроме этого, на счету клуба одна победа в Кубке английской лиги и две - в Суперкубке Англии. В 1975 году команда играла в финале Кубка европейских чемпионов (ныне - Лига чемпионов), где уступила немецкой "Баварии". В 1973 году клуб стал победителем Кубка обладателей кубков.