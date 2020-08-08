"Манчестер Сити" обыграл "Реал" и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Спорт 8 августа 2020 01:18 (UTC+04:00)
"Манчестер Сити" обыграл "Реал" и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Английский "Манчестер Сити" победил на своем поле со счетом 2:1 испанский "Реал" в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. Турнир был возобновлен в пятницу после вызванной пандемией паузы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Голы в составе "Манчестер Сити" забили Рахим Стерлинг (9-я минута) и Габриэл Жезус (68). У "Реала" отличился Карим Бензема (28). Из-за дисквалификации встречу пропустил капитан мадридцев Серхио Рамос.

Первая встреча прошла в Мадриде и завершилась со счетом 2:1 в пользу английского клуба. По сумме двух встреч "Манчестер Сити" вышел в четвертьфинал, соперником команды Пепа Гвардиолы станет французский "Лион".

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