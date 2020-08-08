"Лион" прошел "Ювентус" в 1/8 финала Лиги чемпионов, несмотря на дубль Роналду

Французский футбольный клуб "Лион" в гостях проиграл со счетом 1:2 итальянскому "Ювентусу" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, но за счет победы в первой встрече со счетом 1:0 вышел в четвертьфинал благодаря большему числу голов в гостях, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

У "Лиона" на 12-й минуте с пенальти отличился Мемфис Депай. В составе "Ювентуса" дубль оформил Криштиану Роналду (43 - пенальти, 60).

Роналду побил клубный рекорд результативности за сезон, забив 36-й мяч. Ранее рекорд принадлежал венгерскому нападающему Ференцу Хирзеру, который записал на свой счет 35 голов в сезоне-1925/26. В активе 35-летнего португальца 130 голов в Лиге чемпионов, что является рекордом турнира. Второе место по этому показателю занимает Лионель Месси (114).

Роналду впервые не сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов с сезона-2009/10, когда испанский "Реал" с португальцем в составе уступил в двухматчевом противостоянии "Лиону".

"Лион" в четвертьфинале встретится с английским "Манчестер Сити", который в параллельном матче оказался сильнее мадридского "Реала" (2:1), первый матч команда из Манчестера выиграла с таким же счетом.