Нойер считает, что "Баварии" повезло в начале полуфинального матча Лиги чемпионов

Французский "Лион" имел несколько голевых моментов в начале полуфинального матча Лиги чемпионов против "Баварии", германскому клубу сопутствовала удача в этих эпизодах. Такое мнение высказал голкипер мюнхенской команды Мануэль Нойер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В среду "Бавария" разгромила "Лион" со счетом 3:0 и вышла в финал Лиги чемпионов. Дублем в составе победителей отметился Серж Гнабри.

"Команде повезло, что мы не пропустили в начале матча. Однако после этого мы показали свой уровень. Мы старались оказывать давление на "Лион" и создали несколько хороших моментов. У Гнабри получился отличный удар в тот момент, когда это было необходимо", - сказал Нойер.

"Бавария" рада, что вышла в финал. Мы усердно работали, чтобы снова добраться до финала, и, естественно, теперь хотим взять трофей", - добавил голкипер.

В финале 23 августа "Бавария" сыграет с французским "Пари Сен-Жермен".