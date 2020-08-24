"Бавария" стала победителем Лиги чемпионов
Германская "Бавария" со счетом 1:0 обыграла французский "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов. Матч прошел в Лиссабоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Мяч на 59-й минуте забил воспитанник ПСЖ французский нападающий Кингсли Коман.
Для "Баварии" победа в Лиге чемпионов стала шестой в истории, клуб делит третье место по количеству титулов с английским "Ливерпулем". Больше только у испанского "Реала" (13) и итальянского "Милана" (7).
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