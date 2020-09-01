Как азербайджанский атлет привел в ярость Гитлера. Кровавая схватка с волком (ФОТО)

Спорт 1 сентября 2020 15:51 (UTC+04:00)
Как азербайджанский атлет привел в ярость Гитлера. Кровавая схватка с волком (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 1 сентября исполнилось 120 лет со дня рождения известного артиста цирка, силача, профессионального борца, народного артиста Азербайджанской ССР Рашида Юсифова. Представляем читателям Trend Life материал о жизни этого незаурядного пехлевана.

Борцовская школа Азербайджана имеет славную историю. Многие наши атлеты неоднократно становились чемпионами Европы, мира и Олимпийских игр. Одним из них является Рашид Алимамед оглы Юсифов, который родился 1 сентября 1900 года в селе Горархы Борчалинского уезда (ныне — село Алгети Марнеульского района Грузии). Детские годы Рашида прошли в Борчалы, Тбилиси и Баку. В 1910-1912 годах он учился в религиозной школе родного села Горархы. В 1914-1915 годах продолжил обучение в Тбилиси.

Схватка с волком

С детства он обладал недюжинной силой и отвагой. До сих пор жители села хранят в памяти историю, как ночью во двор его дома пробрался волк, поживится домашним скотом. Услышав вой волка, домашние и соседи выбежали во двор, и увидели окровавленное морду волка, который оскалившись свирепо смотрел на них, и вдруг пошел на людей. В этот момент 15-летний Юсиф бросился наперерез и сцепился с ним на глазах ошеломленных сельчан. В финале схватки, несмотря на полученные раны, Рашид задушил зверя! С тех его стали называть "Борчалинский лев".

Уже в 15 лет юноша стал выступать пехлеваном (борцом) в различных цирках Тбилиси. Несмотря на свой юный возраст, он побеждал противников гораздо старше и опытнее себя. Его взлет начался в 1916 году с победы над сильнейшим грузинским борцом Павлиашвли. Тогда его заметил легендарный мастер борьбы Коста Майсурадзе, который стал первым тренером юного пехлевана. Следующими тренерами были также именитые атлеты – чемпионы мира Емельянов, Каразакумов и Кавсадзе.

Под красной маской

С 1919 года Рашид выступал в составе различных цирковых трупп. Как известно, в те годы соревнования по борьбе проходили на цирковых аренах. безусловные победы над чемпионами мира Давидом Беришвили (Грузия) и Мустафой Хамурчу (Турция) принесли ему всесоюзную славу. Поэтому в 1920 году он был приглашен на турнир сильнейших борцов СССР, Франции и Германии, который проходил на манеже Московского цирка. В этом состязании он выступал под красной маской, скрывавшей его лицо, победил 16 борцов подряд! Зрители стоя приветствовали чемпиона и требовали снять маску. Спортсмен уступил и восхищенная публика увидели лицо своего героя. 20-летний борец был также удостоен титула "Кавказский чемпион", а в народе его стали называть "Кавказский лев".

В 1924 году произошел еще один примечательный случай. Рашид должен был бороться с легендарным французским борцом Петром Прашеком. Тот, уязвленный выбором ему в соперники молодого борца обещал завалить юношу "одной левой". Можно представить жалкое состояние француза, который оказался на обеих лопатках спустя всего 17 секунд с начала схватки! После этого, кинорежиссер Иван Перестиани пригласил Юсифова сняться сразу в трех фильмах. Но Рашид был скромным человеком и отказался. К тому же, в Баку его пригласил заместитель председателя ЦИК Азербайджанской ССР Мир Башир Гасымов. Здесь он и остался, начав выступать в Бакинском цирке. В 1926 году пехлеван стал победителем турнира профессиональных борцов классического стиля в Краснодаре. Его триумфальное шествие на борцовской стезе продолжилось на международных турнирах победами над такими могучими борцами, как Николь Бредих (Франция), Башкиров (Туркмения) и Шацкий (Россия). Впоследствии Рашид был приглашен в Московский государственный цирк, где подружился с великим русским борцом Иваном Поддубным, который поразившись удивительному дарованию азербайджанца, сам стал тренировать его. Вместе с цирком Рашид выезжал на гастроли. Одним из его непревзойденных номеров было поднятие зубами пятипудового камня (82 кг), обвязанного веревками,.

Против любимчика фюрера

На борцовском веку Рашида Юсифова было множество славных побед. До начала Великой Отечественной войны он был одним из сильнейших борцов СССР. А одно событие поистине увековечило его имя в летописи борцовского мастерства. Шел 1934 год, в Берлине был объявлен турнир на звание чемпиона мира. Главным претендентом считался любимец Адольфа Гитлера – непобедимый немецкий борец, многократный чемпион мира Рудольф Альберт. Противником ему был избран азербайджанский атлет Рашид Юсифов, который до этого положил на лопатки сильнейших борцов планеты Нара Юсифли (Турция), Чемберса Сиппса и Фрэнка Гуду (США). Для Гитлера, который в 1933 году пришел к власти, это был очень принципиальный турнир, призванный показать всему миру величие и мощь Германии. Борец специально был выбран из СССР, потому что в Европе у немецкого силача уже не осталось соперников. Тогда отношения между Германией и СССР были хорошими. На протяжении схватки Рашид уступал по очкам Альберту и, казалось, что победа останется за немцем, но непоколебимая воля к победе, эффектный бросок и мастерское туше шокировали тысячи немцев. Это был настоящий триумф азербайджанского борца! Гитлер, узнав об этом был вне себя от ярости и неистово вскричал: "Как это возможно?! Не может быть!"

Азербайджанский Поддубный

По преданию, Рашид даже был первым в СССР победителем боя с быками, которое проводилось неофициально. Были и такие соревнования, но потом их запретили. По правилам, победителю доставался сам бык. Однако, Рашид отказался, сказав: " Мне нужны победители, а не побежденные".

В своей книге "Сильнейшие борцы Советского цирка" Евгений Кузнецов писал: "В СССР не было второго такого тяжелоатлета как азербайджанский борец Рашид Юсифов. Я с удовольствием называю его Азербайджанским Поддубным".

Как борец Рашид выступал до 1958 года, а затем тренировал молодежь. До 1968 года Юсифов также работал в Азербайджанском государственном цирке, выступал в различных городах СССР и за рубежом. Пехлеван стал персональным пенсионером республиканского значения, в 1980 году удостоен звания народного артиста Азербайджанской ССР, скончался четвертого марта 1982 года.

(Автор: Вугар Иманов)

Как азербайджанский атлет привел в ярость Гитлера. Кровавая схватка с волком (ФОТО) - Gallery Image
Как азербайджанский атлет привел в ярость Гитлера. Кровавая схватка с волком (ФОТО) - Gallery Image
Как азербайджанский атлет привел в ярость Гитлера. Кровавая схватка с волком (ФОТО) - Gallery Image
Как азербайджанский атлет привел в ярость Гитлера. Кровавая схватка с волком (ФОТО) - Gallery Image
Как азербайджанский атлет привел в ярость Гитлера. Кровавая схватка с волком (ФОТО) - Gallery Image
Как азербайджанский атлет привел в ярость Гитлера. Кровавая схватка с волком (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как азербайджанский атлет привел в ярость Гитлера. Кровавая схватка с волком (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как азербайджанский атлет привел в ярость Гитлера. Кровавая схватка с волком (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как азербайджанский атлет привел в ярость Гитлера. Кровавая схватка с волком (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как азербайджанский атлет привел в ярость Гитлера. Кровавая схватка с волком (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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