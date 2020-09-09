Роналду забил 100-й гол за сборную Португалии в матче Лиги наций со шведами

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду забил 100-й мяч в составе национальной команды. Форвард отличился в добавленной к первому тайму минуте матча Лиги наций с командой Швеции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Роналду отправил мяч в ворота ударом со штрафного. В настоящий момент идет второй тайм матча, счет - 1:0 в пользу сборной Португалии, при этом команда Швеции играет вдесятером после удаления полузащитника Густава Свенссона за вторую желтую карточку. Встреча проходит в Стокгольме.

Роналду 35 лет, он проводит 165-й матч за сборную Португалии. По количеству голов за сборную он уступает только Али Даеи, который в составе команды Ирана отличился 109 раз. В 2016 году Роналду в составе национальной команды стал победителем чемпионата Европы, а в 2019-м - победителем Лиги наций.