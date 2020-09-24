"Железные друзья" азербайджанцев - велоспорт в живописной Габале (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Национальный паралимпийский комитет Азербайджана продолжает развивать велосипедный вид спорта. В Габале при содействии Агентства по социальной службе НПКА прошел тренировочный сбор паралимпийцев под руководством главного тренера и телеведущего Амида Гасангулиева, сообщили Trend Life в пресс-службе НПКА.

Велосипед - одно из древнейших изобретений человечества. Существует огромное множество различных велосипедов и средств передвижений на них похожих (беговелы, степперы и пр.), благодаря которым каждый человек может подобрать себе "железного друга" по душе. Велоспорт включен в программу Паралимпийских игр с 1984 года. Спортсмены с нарушениями зрения соревнуются на тандемах (велосипеды для двоих). Первым сидит здоровый спортсмен, который управляет велосипедом, а второй — спортсмен-паралимпиец. Спортсмены с нарушениями опорно-двигательного аппарата используют как двухколесные, так и трехколесные велосипеды. Трехколесные велосипеды предназначены для спортсменов с ДЦП, так как удержать равновесие на классическом велосипеде они просто не в состоянии. Благодаря современным инновациям и технологиям велоспортом в наше время могут заниматься и спортсмены-ампутанты нижних конечностей. Для ампутантов и парализованных изобрели Handcycle (ручной велосипед).

(Автор: Вугар Иманов)