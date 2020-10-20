Лига чемпионов может быть расширена до 36 команд с 2024 года
Лига чемпионов может быть расширена до 36 команд с сезона-2024/25. Об этом сообщает The Telegraph, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации источника, реформа турнира предполагает изменение структуры проведения группового этапа. Согласно одному из них, 36 команд будут поделены на шесть групп, где проведут по десять встреч.
Другой вариант подразумевает такое же количество поединков в группе, однако соперники будут определяться по специальной «швейцарской системе», преимущественно используемой в шахматах.
В настоящее время в основном раунде Лиги чемпионов играют 32 команды.
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Мы погнали армию Армении с наших земель так, что у них только пятки сверкают
Президент Ильхам Алиев: Я удивлен тому, что определенная часть российского политического истеблишмента поддерживает преступный террористический режим Армении
Президент Ильхам Алиев: В схеме вооружения Армении замешаны крупные российские предприниматели армянского происхождения, известные торговцы оружием
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан еще раз подтверждает свою позицию по Лачинскому коридору, который является частью базовых принципов
Президент Ильхам Алиев: Если армянская сторона выразит готовность вывести войска с оккупированных территорий, тогда вопрос о так называемых наблюдателях может быть рассмотрен
Президент Ильхам Алиев: Мы тоже хотим мира, но в отличие от Армении, мы также хотим территории, которые по праву нам принадлежат
Президент Ильхам Алиев: Ни одна страна с нашей стороны в конфликт не вовлечена, никаких террористов с нашей стороны нет
Президент Ильхам Алиев: Нам предлагается пойти на одностороннюю уступку Армении, в то время, как ничего не предлагается взамен
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готов вновь приостановить военные действия и решить вопрос за столом переговоров
Президент Ильхам Алиев: Вся деятельность нового армянского руководства была направлена на то, чтобы сорвать переговорный процесс
Состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана и президентом Международной Тюркской академии
В МИД Германии будет направлена нота по поводу незаконного визита членов Бундестага в Карабах - МИД Азербайджана
Армения должна быть усажена за стол переговоров как страна-оккупант - Севиль Микаилова дала интервью телеканалу CNN Türk (ВИДЕО)
Роман Газенко на площадке Baku Network об особенностях освещения карабахского конфликта российскими СМИ (ВИДЕО)
Азербайджан полностью обеспечивает безопасность нефтегазовых проектов международного значения- помощник Президента
Известный в Португалии художник: В Азербайджане живут тысячи армян, а в Армении – ни одного азербайджанца (ВИДЕО)
ОДКБ надо задуматься, а нужен ли им такой подлый союзник как Армения – заслуженный деятель искусств Рафик Сеидзаде
В связи с нападениями Армении на гражданское население в соответствующие структуры будет направлено обращение - помощник Президента
Международное право призывает к тому, чтобы в войне не погибали мирные граждане - посол Швейцарии (ФОТО)
Созданы условия, чтобы армянские военнопленные смогли связаться со своими семьями - помощник Президента Азербайджана
Участники программы самозанятости в Азербайджане могут воспользоваться поддержкой и услугами Агентства по развитию МСБ