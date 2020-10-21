"Лацио" победил дортмундскую "Боруссию" в матче Лиги чемпионов

Футболисты итальянского "Лацио" обыграли германскую "Боруссию" (Дортмунд) со счетом 3:1 в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Стадио Олимпико" в Риме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей голы забили Чиро Иммобиле (6-я минута) и Жан Даниэль Акпа-Акпро (76), на 23-й минуте мяч от голкипера гостей Марио Хитца пересек линию ворот после удара защитника "Лацио" Луиса Фелипе. У "Боруссии" отличился Эрлинг Холанд (71).

"Лацио" занимает первое место в группе F, имея в активе три очка и опережая по разнице мячей бельгийский "Брюгге", который ранее во вторник оказался сильнее российского "Зенита" (2:1). "Зенит" идет третьим, "Боруссия" - четвертой, оба клуба не набрали очков. В следующем туре "Лацио" сыграет 28 октября в гостях с "Брюгге", а "Зенит" в этот же день на выезде встретится с "Боруссией".

Соперники российского "Краснодара" по группе E английский "Челси" и испанская "Севилья" сыграли вничью (0:0). "Краснодар" в гостях сыграл вничью с французским "Ренном" (1:1) и возглавил турнирную таблицу группы за счет гола на выезде. Вторым идет "Ренн", третьим - "Челси", четвертой - "Севилья".

В матче группы H футболисты французского "Пари Сен-Жермен" дома проиграли английскому "Манчестер Юнайтед" (1:2). В другом матче квартета германский "Лейпциг" на своем поле победил турецкий "Истанбул Башакшехир" (2:0), дубль оформил Анхелиньо.

Испанская "Барселона" в матче группы G, доигрывая вдесятером, дома разгромила венгерский "Ференцварош" (5:1). Капитан хозяев аргентинец Лионель Месси стал автором первого гола в матче, он забил в 16-м розыгрыше Лиги чемпионов, сравнявшись по этому показателю с валлийским полузащитником "Манчестер Юнайтед" Райаном Гигзом, который завершил карьеру. Ранее в группе G киевское "Динамо" дома уступило итальянскому "Ювентусу" (0:2). Главный тренер киевлян Мирча Луческу стал самым возрастным специалистом, который когда-либо возглавлял клуб в Лиге чемпионов (75 лет и 84 дня). Ранее это достижение принадлежало наставнику германской "Баварии" Юппу Хайнкесу (73 года).