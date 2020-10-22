"Бавария" разгромила "Атлетико" в первом туре Лиги чемпионов

Германская "Бавария" обыграла дома испанский "Атлетико" со счетом 4:0 в матче первого тура группы А Лиги чемпионов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Голами в составе победителей отметились Кингсли Коман (28-я и 72-я минуты), Леон Горецка (41) и Корентен Толиссо (66). На 47-й минуте отличился игрок "Атлетико" Жоау Феликс, но гол был отменен из-за офсайда.

"Бавария" является действующим победителем турнира, всего клуб выигрывал трофей шесть раз. Последний раз команды пересекались на групповом этапе сезона-2016/17, обменявшись домашними победами со счетом 1:0. Сезоном ранее команды играли в полуфинале турнира, где благодаря большему количеству голов на чужом поле (0:1; 2:1) сильнее оказался "Атлетико". В финале команда Диего Симеоне проиграла мадридскому "Реалу" в серии пенальти, после дополнительного времени счет был 1:1.

"Бавария" во втором туре сыграет в гостях с российским "Локомотивом", "Атлетико" примет "Зальцбург".