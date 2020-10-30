Глава UFC допустил возвращение Нурмагомедова ради отца

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт допустил возвращение российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова в октагон ради его отца- Абдулманапа Нурмагомедова. Он заявил об этом в эфире CBS Sports Radio, передает Sport24, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

«У меня был разговор с Хабибом. Хочу сказать, он был крайне эмоционален, когда выиграл последний бой. У меня есть чувство, что он вернется за 30-й победой, захочет сделать 30-0. Не думаю, что он ушел насовсем. Его отец хотел эти 30-0, и я думаю, Хабиб может вернуться, чтобы выполнить его желание», - пояснил Уайт.

57-летний отец Нурмагомедова скончался 3 июля. Он был госпитализирован в апреле, тогда ему диагностировали коронавирус. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного заболевания.

Ранее возвращение Нурмагомедова допустил его американский тренер Хавьер Мендес. Он признался, что для него решение 32-летнего россиянина стало неожиданностью.

24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гейджи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), удержав пояс чемпиона промоушена в легком весе. После поединка он объявил об уходе из спорта.