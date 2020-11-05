"Башакшехир" обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче Лиги чемпионов

Турецкий "Башакшехир" на своем поле обыграл английский "Манчестер Юнайтед" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:1, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей мячи забили Демба Ба (13-я минута) и Эдин Вишча (40), у проигравших отличился Антони Марсьяль (43).

"Манчестер Юнайтед" потерпел первое поражение в Лиге чемпионов, клуб с шестью очками занимает первое место в группе. Турецкий клуб одержал первую победу, набрав три очка. Позднее в среду в другом матче группы Н германский "Лейпциг" (3 очка) примет французский "Пари Сен-Жермен" (3).

В следующем туре команда из Стамбула 24 ноября в гостях сыграет с английским клубом.