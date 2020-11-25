"Барселона" и "Ювентус" досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов по футболу

Испанская "Барселона" одержала победу над украинским "Динамо" (Киев) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу со счетом 4:0. Встреча прошла в Киеве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе "Барселоны" отличились Сержиньо Дест (52), Мартин Брэйтуэйт (57, 70 - пенальти) и Антуан Гризманн (90+2). Дест и Брэйтуэйт забили дебютные голы в Лиге чемпионов.

Стартовый состав "Барселоны" стал самым молодым в матчах Лиги чемпионов с 6 декабря 2011 года, средний возраст команды составил 24 года и 206 дней.

В матче прошлого тура "Динамо" также встречалось с "Барселоной", в той игре, которая прошла в Испании, украинская команда потерпела поражение со счетом 1:2. Ранее команды встречались на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2009/10, тогда "Динамо" в обоих матчах уступило (1:2; 0:2). В последний раз киевляне обыгрывали "Барселону" в сезоне-1997/98.

В другом матче группы G итальянский "Ювентус" дома обыграл венгерский "Ференцварош" со счетом 2:1.