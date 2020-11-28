Футболисты "Карабаха" совершили намаз в Агдамской мечети, прозвучал мугам "Карабах шикестеси" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках поездки в Агдам помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, представители дипломатического корпуса и главы представительств международных организаций в Азербайджане побывали в Агдамской мечети. Агдам был освобожден от армянских оккупантов 20 ноября.

Среди посетивших были деятели культуры и представители ФК «Карабах». Футбольный клуб «Карабах» из Агдама, хорошо известный в Европе по участию в еврокубках, на протяжении этих лет был командой-беженцем и базировался в Баку. Делегация из Баку, футболисты и тренеры «Карабаха» посетили единственно сохранившееся здание в городе, чудом уцелевшую Джума мечеть Агдама и совершили намаз, а также могилу бывшего игрока и главного тренера «Карабаха», героя первой Карабахской войны, Национального героя Азербайджана Аллахверди Багирова. Футболисты поиграли на разрушенном стадионе «Имарет» и подняли Кубок, который был получен за победу в чемпионате Азербайджана.

Трио мугама во главе с народным артистом, уроженцем Агдама Мансумом Ибрагимовым, заслуженными артистами Эльчином Гамидовым и кяманчистом Эльнуром Ахмедовым, а также юные таланты выступили с небольшим концертом. Выступлением состоялось перед разрушенным зданием Агдамского драматического театра и открылось исполнением мугама «Карабах шикестеси» (Qarabağ şikəstəsi), пронизанного любовью к Карабаху. Ее волшебные звуки позволяют услышать безграничную тоску по родной земле, который были лишены на протяжении около 30 лет и, наконец, освобождённую от армянских агрессоров. Это гимн всего Азербайджана, повествующий о том, что азербайджанцы вновь вернулись в родные края, чтобы снова жить на этой цветущей земле, восстанавливать разрушенные армянскими вандалами памятники великого Узеира Гаджибейли, Бюлбюля, Вагифа, Мехсети, Натаван, строить новые дома вместо снесенных оккупантами, разводить быстрых Карабахских скакунов…

(Автор: Вугар Иманов)