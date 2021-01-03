"Манчестер Сити" проведет расследование из-за новогодней вечеринки игрока Менди

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" проведет внутреннее расследование в связи с нарушением правил самоизоляции защитником команды Бенжаменом Менди, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что французский футболист, находясь на самоизоляции, пригласил к себе трех человек для празднования Нового года.

"Детали этого инцидента были неверно истолкованы в СМИ. Игрок принес публичные извинения за свою ошибку, клуб разочарован и проведет внутреннее расследование", - заявил представитель "Манчестер Сити".

"Манчестер Сити" располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 26 очков, ближайший матч клуб проведет позднее в воскресенье на выезде против "Челси". Ранее игра команды в чемпионате против "Эвертона" была перенесена из-за вспышки коронавируса в манчестерском клубе