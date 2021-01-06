"Тоттенхэм" обыграл "Брентфорд" в полуфинале Кубка английской лиги по футболу

"Тоттенхэм" обыграл дома "Брентфорд" в полуфинале Кубка английской лиги по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Забитыми мячами отметились Мусса Сиссоко (12-я минута) и Сон Хын Мин (70). На 84-й минуте за грубую игру был удален полузащитник "Брентфорда" Джошуа Дасилва.

В другом полуфинале, который пройдет в среду, встретятся "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". Финал турнира состоится 25 апреля на стадионе "Уэмбли".

"Тоттенхэм" является четырехкратным победителем турнира, чаще всех кубок выигрывал "Ливерпуль" (8).