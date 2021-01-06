Олимпиада в Токио станет гордостью народа Японии - Глава МОК

Проведение в этом году летних Олимпийских игр в Токио станет предметом гордости японского народа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

"Я думаю, что Олимпиада в Токио подарит миру надежду и веру, а также станет гордостью народа Японии", - сказал в интервью, опубликованном в среду в газете Yomiuri, Бах.

Он также отметил, что понимает беспокойство, связанное с проведением Игр во время пандемии коронавируса. Бах напомнил, что в Японии, несмотря на распространение инфекции, продолжают проходить спортивные соревнования, а также продвигается разработка вакцин и эффективных методов тестирования.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.