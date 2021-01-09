"Ливерпуль" разгромил в Кубке Англии "Астон Виллу", игравшую составом из игроков академии

Футболисты "Ливерпуля" разгромили "Астон Виллу" в гостевом матче 1/32 финала Кубка Англии со счетом 4:1. "Астон Вилла" проводила матч составом из игроков академии из-за вспышки коронавируса в команде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе "Ливерпуля" голы забили Садио Мане (4-я и 63-я минуты), Джорджиньо Вейналдум (60) и Мохаммед Салах (65). У проигравших отличился 17-летний Луи Барри (41). Соперник "Ливерпуля" по 1/16 финала определится по итогам жеребьевки.

Возраст игроков "Астон Виллы" составлял от 16 до 21 года. Тренерский штаб клуба принял решение провести матч в Кубке Англии составом из академии в связи со вспышкой коронавируса в основной команде.

Предыдущую встречу "Астон Вилла" и "Ливерпуль" провели 4 октября в рамках четвертого тура Английской премьер-лиги. Тогда клуб из Бирмингема разгромил на своем поле подопечных Юргена Клоппа со счетом 7:2.

Кубок Англии является старейшим клубным турниром по футболу - он проводится с 1871 года. Самым титулованным клубом турнира является лондонский "Арсенал" (14), "Ливерпуль" и "Астон Вилла" выигрывал трофей по семь раз.