ПСЖ в 10-й раз стал победителем Суперкубка Франции по футболу

"Пари Сен-Жермен" одержал победу над "Марселем" со счетом 2:1 в матче за Суперкубок Франции по футболу. Встреча прошла в Лансе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей мячи забили Мауро Икарди (39-я минута) и Неймар (85, с пенальти), у проигравших отличился Димитри Пайет (89).

Изначально матч должен был пройти в августе 2020 года, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. В прошлом сезоне ПСЖ стал чемпионом и победителем Кубка Франции, поэтому его соперником в матче за суперкубок стал занявший второй место в национальном первенстве "Марсель". Впервые с 2008 года матч за суперкубок страны был проведен во Франции, с тех пор встречи за титул трижды проходили в Китае, дважды - в Канаде, два раза - в Марокко, по одному разу - в Тунисе, США, Габоне и Австрии.

Противостояние ПСЖ и "Марселя" считается одним из самых принципиальных во Франции. Команды являются одними из самых титулованных в стране, они по девять раз выигрывали чемпионат Франции. В матче за суперкубок команды встретились во второй раз - в 2010 году "Марсель" обыграл ПСЖ в серии пенальти.

ПСЖ завоевал Суперкубок Франции в 10-й раз, что является рекордом, еще четырежды команда проигрывала в матче за трофей. ПСЖ выиграл титул в восьмой раз подряд, также команда становилась обладателем суперкубка в 1995 и 1998 годах. "Марсель" является трехкратным обладателем титула, в последний раз команда выигрывала суперкубок в 2011 году.