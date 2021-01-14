"Барселона" вышла в финал Суперкубка Испании по футболу

"Барселона" в серии пенальти обыграла "Реал Сосьедад" в полуфинале Суперкубка Испании по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Основное время матча закончилось со счетом 1:1. В составе "Барселоны" отличился Френки де Йонг (39-я минута). За "Реал Сосьедад" мяч забил Микель Оярсабаль (51, с пенальти). В серии пенальти "Барселона" оказалась сильнее со счетом 3:2.

"Барселона" в финале сыграет с победителем матча между мадридским "Реалом" и "Атлетиком" из Бильбао, который пройдет 14 января (начало игры в 23:00 мск). Финальная игра состоится 17 января (23:00 мск).

"Реал" участвует в турнире как чемпион Испании сезона-2019/20, "Барселона" - как серебряный призер, "Реал Сосьедад" и "Атлетик" являются финалистами Кубка Испании, который из-за пандемии коронавируса будет разыгран в апреле.

Действующим победителем Суперкубка Испании является "Реал", самым титулованным клубом - "Барселона" (13 побед).