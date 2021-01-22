"Ливерпуль" прервал серию без поражений на своем поле в чемпионате Англии из 68 матчей

"Ливерпуль" на своем поле проиграл "Бёрнли" в матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 0:1, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Единственный мяч в игре забил Эшли Барнс с пенальти (83-я минута).

Ливерпульский клуб не проигрывал на своем поле 68 матчей в чемпионате подряд, в предыдущий раз команда уступила на "Энфилде" в апреле 2017 года "Кристал Пэласу" (1:2).

Безвыигрышная серия "Ливерпуля" в текущем розыгрыша чемпионата достигла пяти матчей (2 поражения, 3 ничьи), команда располагается на четвертом месте в турнирной таблице, имея в активе 34 очка. "Бёрнли" поднялся на 16-ю строчку, набрав 19 очков.

В следующем туре подопечные Юргена Клоппа 28 января на выезде сыграют с "Тоттенхэмом", "Бёрнли" днем ранее примет "Астон Виллу".