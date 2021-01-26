Томас Тухель возглавил футбольный клуб "Челси"

Немец Томас Тухель занял пост главного тренера английского футбольного клуба "Челси". Об этом сообщает пресс-служба лондонской команды, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Контракт рассчитан на 1,5 года. На этом посту бывший наставник французского ПСЖ сменил Фрэнка Лэмпарда, который был отправлен в отставку 25 января. Лэмпард возглавлял "Челси" с июля 2019 года.

В текущем сезоне клуб по итогам 19 туров занимает девятое место в чемпионате Англии, набрав 29 очков. В пяти из восьми последних матчей чемпионата лондонская команда потерпела поражение.