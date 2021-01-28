«Барселона» вышла в четвертьфинал Кубка Испании
В очередном матче 1/8 финала Кубка Испании каталонская «Барселона» оказалась сильнее «Райо Вальекано», передает Trend со ссылкой на Газета.ru.
Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Кампо-де-Вальекас» при пустых трибунах и завершилась волевой победой гостей с минимальным счетом 2:1.
В составе победителей забитыми мячами отметились Лионель Месси и Фрэнки Де Йонг.
У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Фран Гарсия.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» сыграет с «Интером» в полуфинале Кубка Италии.
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