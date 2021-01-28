Более половины японских компаний выступили за проведение Олимпиады в Токио

Большая часть крупных японских компаний выступает за проведение летних Олимпийских игр в Токио этим летом, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют опубликованные в четверг телеканалом NHK данные социального опроса среди представителей бизнеса.

Согласно полученным данным, 48 из 100 опрошенных компаний считают, что Олимпиаду следует проводить в сокращенном масштабе. При этом еще 13 фирм выступают за то, чтобы соревнования проходили в формате, наиболее близком к обычному. Лишь три компании заявили, что Игры следует отменить или перенести, оставшиеся 36 не дали никакого ответа, сославшись на невозможность делать прогнозы в нынешней ситуации.

Многие представители бизнеса при этом полагают, что Олимпиада так или иначе положительно повлияет на экономику страны, которая пострадала в период пандемии.

Между тем, проведенный газетой Asahi в начале этой недели опрос жителей Японии продемонстрировал, что население придерживается другого мнения. Подавляющее большинство (86%) выступают за отмену или перенос Олимпиады. Только 11% респондентов заявили, что Игры все-таки стоит провести.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название "Токио-2020" сохранено.