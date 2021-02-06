"Ювентус" обыграл "Рому" и поднялся на третье место в таблице чемпионата Италии
"Ювентус" со счетом 2:0 победил "Рому" в домашнем матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Счет в матче открыл Криштиану Роналду (13-я минута). Защитник "Ромы" Ибаньес на 69-й минуте отправил мяч в свои ворота.
Туринский клуб одержал победу в шестом матче подряд. Две из этих встреч были сыграны в Кубке Италии, одна - в суперкубке страны.
"Ювентус" поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 42 очка в 20 матчах. "Рома", имеющая в активе 40 очков после 21 матча, опустилась на четвертую строчку.
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