Всемирно известные спортсмены организовали для детей шехидов и ветеранов Отечественной войны Азербайджана игры-эстафеты (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Олимпийском комплексе города Гусар прошли игры-эстафеты для детей шехидов и ветеранов Отечественной войны Азербайджана, организованные общественным объединением спортсменов "Həmrəy Ol .Qalib Ol", сообщает Trend Life.

Соревнования прошли в рамках проекта объединения "Дети героев".

В ОО "Həmrəy Ol. Qalib Ol" входят такие известные спортсмены, как двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, призер Олимпийских игр по борьбе Мария Стадник, победитель Всемирных игр, двукратный чемпион Европы, победитель Летних Паралимпийских игр в Лондоне по дзюдо Рамин Ибрагимов, чемпион мира по легкой атлетике Рамиль Гулиев, президент клуба "Азеррейл", чемпион мира по кунг-фу Юсиф Пиров, член Совета правления Федерации волейбола Азербайджана Фарид Халилов, волейболистки Елена и Оксана Пархоменко, Полина Рагимова, чемпионы Азербайджана по дзюдо Джасур Раджабли и Заур Джалил и другие. Основатель и руководитель - победительница и четырёхкратный серебряный призёр Летних Паралимпийских игр в Лондоне по плаванию, мировая рекордсменка, кавалер ордена "Шохрат" Натали Пронина-Раджабли.

"На протяжении двух недель в Губе и Гусаре мы навестили двенадцать семей шехидов, где есть малолетние дети, для которых создали условия для изучения иностранных языков, занятий творчеством и спортом. Таким детям необходима постоянная действенная поддержка, поэтому мы решили провести игры-эстафеты. Из 15 участников пятеро детей были из семей шехидов, остальные – ветеранов Карабахской войны. Было отрадно, когда после соревнований к нам подходили супруги шехидов и выражали признательность за то, что стараемся вернуть детей к активному образу жизни, ведь очень тяжело терять отцов, и некоторые дети замкнулись в себе… Матери детей говорили, что давно не видели их радостных лиц. Светлая память шехидам! Вечная слава героям!" - сказала Trend Life Натали Пронина-Раджабли.

Она выразила признательность директору Олимпийского комплекса в Гусаре Меджиду Меджидову за создание всех условий для проведения соревнований.

Главная цель соревнований – мотивация детей, их физическое развитие и психологическая поддержка, привитие социальных навыков взаимодействия в команде, пропаганда здорового образа жизни. Фактор соревнования создает особый эмоциональный фон, который усиливает воздействие физических упражнений и способствует максимальному проявлению функциональных возможностей организма.

(Автор: Вугар Иманов)