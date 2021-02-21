"Манчестер Сити" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата Англии и одержал 18-ю победу подряд

"Манчестер Сити" в гостях одержал победу над "Арсеналом" со счетом 1:0 в матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Гол на второй минуте забил Рахим Стерлинг.

"Манчестер Сити" одержал 18-ю победу подряд в различных турнирах. В предыдущий раз команда не смогла выиграть 15 декабря 2020 года, сыграв вничью в матче Английской премьер-лиги с "Вест Бромвичем" (1:1). Также "Манчестер Сити" продлил свою беспроигрышную серию до 25 игр, последнее поражение клуб потерпел 21 ноября, в чемпионате проиграв "Тоттенхэму" (0:2).

В турнирной таблице "Манчестер Сити" продолжает лидировать, набрав 59 очков и на 10 очков опережая идущий вторым "Лестер". "Арсенал" с 34 очками идет десятым.