«Манчестер Сити» обыграл «Фулхэм» и упрочил лидерство
«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Фулхэм» в матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Джон Стоунс, Габриэл Жезус и Серхио Агуэро.
Победа позволила «Манчестер Сити» набрать 71 очко и упрочить лидерство в чемпионате. Новичок АПЛ «Фулхэм» имеет в активе 26 очков и занимает 18-ю позицию.
«Манчестер Сити» в следующем туре 3 апреля на выезде сыграет с «Лестером». «Фулхэм» 19 марта дома примет Лидс.
Победа! Одна на всех! – о наступательной операции с участием азербайджанских и российских воинов (ФОТО)
Лента новостей
Неулыбчивый Гасан Мамедов, или Какие мистические и трагические события остались за кадром в фильме "Проданный смех" (ВИДЕО,ФОТО)
Главы медиа и НПО, блогеры и общественные активисты ознакомились с операциями по разминированию в Агдаме - Trend TV
В Азербайджане в опросе на тему возвращения в Карабах приняли участие 30 тыс вынужденных переселенцев
Азербайджан закупал современное вооружение, а в Армении преобладали шапкозакидательские настроения – российское издание
В Азербайджане обеспечена занятость около 3 700 членов семей шехидов и раненых участников Отечественной войны
Разминирование освобожденных территорий Азербайджана представляет чрезвычайную важность - спецпредставитель ЕС
МККК продолжит работу по выяснению судеб пропавших без вести в результате нагорно-карабахского конфликта