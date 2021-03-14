«Манчестер Сити» обыграл «Фулхэм» и упрочил лидерство

«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Фулхэм» в матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Джон Стоунс, Габриэл Жезус и Серхио Агуэро.

Победа позволила «Манчестер Сити» набрать 71 очко и упрочить лидерство в чемпионате. Новичок АПЛ «Фулхэм» имеет в активе 26 очков и занимает 18-ю позицию.

«Манчестер Сити» в следующем туре 3 апреля на выезде сыграет с «Лестером». «Фулхэм» 19 марта дома примет Лидс.