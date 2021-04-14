ПСЖ уступил "Баварии", но вышел в полуфинал ЛЧ

Футболисты французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" завоевали путевку в 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА, пройдя по сумме двух встреч действующего победителя турнира немецкую "Баварию", передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Ответный четвертьфинальный матч прошел на поле ПСЖ и завершился поражением хозяев со счетом 0:1. На 40-й минуте игры в составе "Баварии" отличился Эрик-Максим Шупо-Мотинг.

Ранее в первом матче в Мюнхене со счетом 3:2 победил ПСЖ, который вышел в полуфинал по забитым мячам в гостях. "Бавария", в свою очередь, выбывает из турнира.