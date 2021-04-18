"Формула-1" договорилась о проведении Гран-при Майами

Майами в 2022 году примет этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Об этом сообщает пресс-служба организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Контракт о проведении Гран-при в Майами заключен на 10 лет. Гонки в 2022 году пройдут на городской трассе, центром которой станет стадион Hard Rock Stadium.