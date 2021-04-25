Камару Усман нокаутировал Хорхе Масвидаля и защитил титул UFC
Камару Усман выиграл у Хорхе Масвидаля в поединке полусредней весовой категории (до 77,6 кг) и защитил титул чемпиона UFC. Турнир UFC 261 проходил в Джэксонвилле (штат Флорида, США), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Главный бой вечера завершился нокаутом во втором раунде. Усман второй раз победил Масвидаля, 11 июля 2020 года он выиграл решением судей.
На счету уроженца Нигерии, представляющего США, теперь 19 побед, одно поражение в ММА. В активе американца Масвидаля 35 побед при 15 поражениях.
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