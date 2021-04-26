"Лилль" обыграл "Лион" и сохранил лидерство в чемпионате Франции
"Лилль" одержал победу над "Лионом" со счетом 3:2 в гостевом матче 34-го тура чемпионата Франции по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Лилль" по ходу матча проигрывал со счетом 0:2. Сначала на 20-й минуте отличился Ислам Слимани, а на 35-й - защитник "Лилля" Жозе Фонте отправил мяч в собственные ворота. После этого в составе "Лилля" голы забили Бурак Йылмаз (45+1, 85) и Джонатан Дэвид (60).
В турнирной таблице "Лилль" занимает первое место, набрав 73 очка. У идущего вторым ПСЖ в активе 72 очка, у занимающего третье место "Монако" - 71. "Лион" с 67 очками идет четвертым.
В следующем туре "Лилль" 1 мая примет "Ниццу", "Лион" 2 мая в гостях сыграет с "Монако".
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