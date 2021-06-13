Адесанья в третий раз защитил титул чемпиона UFC в среднем весе
Нигерийский боец смешанного стиля (ММА) Исраэль Адесанья одержал победу над итальянцем Марвином Веттори и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе (до 83,9 кг). Турнир UFC 263 прошел в Глендейле (штат Аризона, США), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Поединок, который стал главным боем вечера, завершился победой 31-летнего нигерийского бойца единогласным решением судей.
Адесанья в третий раз защитил чемпионский пояс, которым владеет с октября 2019 года. В ММА он одержал 21 победу (15 - нокаутом) при одном поражении.
Лента новостей
Президент Евросовета высоко оценил передачу Азербайджаном задержанных армян в обмен на предоставление Арменией карты минных полей
Очередная победа Верховного главнокомандующего ВС Азербайджана: Подписавшая акт о капитуляции Армения теперь вынуждена предоставить карты минных полей
Отказ в аккредитации комментатора «Матч ТВ» на ЕВРО-2020 в Баку связан с регламентом УЕФА и азербайджанским законодательством - "Независимая газета"
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посмотрели матч Уэльс-Швейцария на Бакинском Олимпийском стадионе (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Мы приближаемся к получению определенной информации о заложенных армянами минах
Президент Ильхам Алиев: Заявление, подписанное 10 ноября прошлого года, не является просто Заявлением о прекращении огня, как пытаются преподнести некоторые страны
Президент Ильхам Алиев: Если Армения желает войны, то получит такой же результат, как осенью прошлого года
Президент Ильхам Алиев: В последние семь месяцев после окончания войны более 100 азербайджанцев погибли или пострадали из-за отказа Арменией в предоставлении нам карт минных полей
Президент Ильхам Алиев: Вандализм и варварство – эти два слова можно использовать для того, чтобы показать содеянное армянским государством на наших землях в годы оккупации
Президент Ильхам Алиев: Мы действовали в рамках международного права, на основе Устава ООН, предоставляющего всем странам право самозащиты
Президент Ильхам Алиев: Победа, одержанная нами в Отечественной войне, является новым этапом развития Азербайджана и региона
Президент Ильхам Алиев: Внешнеполитический курс Азербайджана преследует цель укрепления сотрудничества со всеми странами мира
Говорить о формировании коллективного иммунитета к COVID-19 у населения пока рано - минздрав Азербайджана
Нормализация эпидемиологической ситуации в Азербайджане обуславливает новые ослабления карантина - минздрав
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Чингиза Каджара