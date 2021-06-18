ЕВРО-2020: Сборная Нидерландов одержала победу над сборной Австрии и вышла в плей-офф
Сборная Нидерландов в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу со счетом 2:0 победила команду Австрии, передает Trend.
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Ujks pf,bkb Мемфис Депай (11-я минута, пенальти) и Дензел Дюмфрис (67).
Подопечные Франка де Бура набрали шесть очков и обеспечили себе первое место в турнирной таблице группы C.
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