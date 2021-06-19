ЕВРО-2020: Сборная Германии одержала победу над португальцами

Сборная Германии одержала победу над командой Португалии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу, передает Trend.

Встреча завершилась со счетом 4:2 обыграла.Матч прошел в Мюнхене.

Счет на 15-й минуте открыл Криштиану Роналду. На 35-й минуте португальский защитник Рубен Диаш отправил мяч в свои ворота, а спустя четыре минуты то же самое сделал его партнер по команде Рафаэль Геррейру. Во втором тайме в составе сборной Германии отличились Кай Хаверц (51-я минута) и Робин Госенс (60), а от разгрома португальцам помог уйти гол Диогу Жоты (67). Матч стал самым результативным на текущем турнире.

Команда Германии набрала три очка и поднялась на второе место в группе F, обойдя португальцев (3 очка) благодаря победе в личной встрече. Лидируют французы (4), на четвертой позиции располагается команда Венгрии (1). В заключительном туре группового этапа немцы в Мюнхене сыграют с венграми, а сборная Португалии в Будапеште встретится с командой Франции. Обе игры пройдут 23 июня.